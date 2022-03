Ve strategii Hard West 2 budeme bojovat s ďáblem o svou duši

Ještě během letošního roku vyjde na PC pokračování slušné tahové strategie Hard West. Ve dvojce se chopíme psance Gina Cartera, kterého zajímá legendární „vlak duchů“ naložený federálním zlatem. A vlak duchů se nejmenuje jen tak pro nic za nic, Divoký západ bude ve dvojce opravdu temný a prodchnutý okultismem. „Pronásledujte samotného ďábla a vezměte si zpět to, co vám ukradl – svou duši,“ lákají tvůrci. Na oficiálních stránkách se můžete zkusit přihlásit do uzavřené bety, níže je oznamovací trailer.