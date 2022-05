GreedFall, RPG z alternativního 17. století, dostane pokračování

Akční RPG GreedFall sice nebylo nijak výjimečně kvalitní (viz naše recenze), jeho originální zasazení do alternativní historie ovšem dokázalo přilákat více než 2 miliony kupujících. To ve výsledku stačí na to, aby jeho autoři z francouzského studia Spiders mohli začít připravovat pokračování. Ze stručného prohlášení ovšem vyplývá jen to, že je jeho vydání naplánováno až na rok 2024.