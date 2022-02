Data z Gran Turisma Sport půjde přenést do Gran Turisma 7

Pokud jste investovali svůj čas do závodů Gran Tursimo Sport, které vyšly v roce 2017 na PlayStation 4, mohla by vám udělat radost následující zpráva. Vybraná data totiž půjde přenést do nadcházejícího dílu Gran Turismo 7.

„Data hráčů, která budou zahrnuta do tohoto transferu, jsou hodnocení jezdce (DR), hodnocení sportovního chování (SR), livreje (auto, helma a oblek) a obtisky. Vezměte, prosím, na vědomí, že obsah týkající se Scapes, Race Photos a Replays nebude přenesen. Čas zahájení přenosu dat se bude lišit, proto může dojít ke zpoždění, než se objeví v GT7,“ píšou tvůrci.