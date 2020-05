Fanoušci golfové série PGA dostanou novou hru. O její výrobu se postará vydavatelství 2K a těšit se můžete na bohatý licencovaný obsah. Hra vychází 21. srpna na PC, PS4, Xbox One a Stadii. Oficiální tváří hry bude slavný golfista Justin Thomas.

Play against real-life @PGATOUR Pros on real deal courses. Swing with swag, and get your victory dance ready... #PGATOUR2K21 is coming August 21! Golf Got Game  pic.twitter.com/TOhrdyaYOb