GoG do neděle rozdává socialistický retro brawler Tonight We Riot

Na stránkách GoGu si můžete do 2. května do 15:00 zdarma zařadit do knihovny socialistický retro brawler Tonight We Riot. Tvůrci hru popisují takto: „V dystopii, kde bohatí kapitalisté ovládají volby, média i životy pracujících, máme dvě možnosti – smířit se s tím, nebo bojovat za něco lepšího. Tonight We Riot nemá jen jednoho hrdinu. Místo toho hrajete za hnutí lidí, jejichž blahobyt rozhoduje o úspěchu vaší revoluce.“

Hru si přiřadíte takto: přihlásíte se na stránkách gog.com ke svému účtu a na titulní stránce kliknete na poutacím banneru na zelené tlačítko „Get it FREE“.