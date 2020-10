Ghost of Tsushima dostane režim New Game+ a multiplayer

Poslední výrazná exkluzivita pro konzoli PS4 Ghost of Tsushima zaznamenala velký úspěch (viz naše recenze), a tak ji její autoři ještě trochu vylepší. Již 16. října přijde patch, který do hry přinese možnost přenést si svoji vycvičenou postavu do nové hry (tzv. New Game+) a kooperativní multiplayer.