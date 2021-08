Games with Gold v září přinesou Warhammer a Zone of the Enders

Xbox se sice dlouhodobě snaží nalákat zákazníky především na svůj Game Pass, ale pro předplatitele Games with Gold i tak dokáže každý měsíc najít několik zajímavých her. Tentokrát je to akční RPG Warhammer: Chaosbane, ethno skákačka Mulaka a mlátička Samurai Shodown 2. Z historického hlediska je možná nejzajímavějším jménem kolekce Zone of the Enders, ve které má prsty i sám Hideo Kojima.