Lednové Games with Gold nabídnou Batmana a Styxe

Microsoft zřejmě předpokládá, že k Vánocům všichni hráči dostanou spoustu novinek a tak nebudou mít chuť ani čas hrát něco z nabídky Games with Gold. Jak jinak si vysvětlit, že do ní tento měsíc zařadili jen béčkové tituly Styx: Shards of Darkness a Batman od Telltale?