Legenda ve vašich rukou, láká digihra Game & Watch se Zeldou

Nintendo během letošní prezentace v rámci herního svátku E3 ukázalo mimo jiné digihru Game & Watch: The Legend of Zelda, která navazuje na loňskou digihru s Mariem. A protože se blíží 12. listopad, tedy datum, kdy nová digihra vychází, máme tu i nové video nazvané „Legenda je ve vašich rukou“.

Trailer ukazuje v akci všechny čtyři dodávané hry, konkrétně: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link , The Legend of Zelda: Link’s Awakening a upravenou verzi Game & Watch Vermin , v níž je hlavním hrdinou Link. Doplňkem jsou interaktivní hodiny a určitě opět můžeme počítat s řadou easter eggů.