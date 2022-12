Máte PlayStation 5? Ochutnejte demo Forspoken

Forspoken je připravovaná akční hra na hrdiny, která vyjde 24. ledna 2023 na PC a PlayStation 5. A právě majitelé této konzole si mohou vyzkoušet demo, které bylo oznámeno na Game Awards. Ještě před vydáním hry tak mohou ochutnat jedno z lákadel hry, a to rychlý parkur. Hlavní hrdinkou je mladá žena Frey Hollandová, která je z New Yorku přenesena do fantasy světa Athia. Cílem je najít cestu domů.