Slovenská strategie Forgotten but Unbroken láká na dabing Petra Rychlého

Zajímavá strategická hra Forgotten but Unbroken, která vzniká u našich východních kolegů (viz náš článek) dostala nový trailer. Je zajímavý především tím, že se o jeho namluvení postaral herec Petr Rychlý. Vzhledem k tomu, že ten minulý daboval Marek Vašut, tak to vypadá, že se v tomto ohledu vývojáři chtějí přiblížit legendární české Mafii. Kdy hra vyjde, bohužel zatím netušíme ani přibližně.