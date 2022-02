Games with Gold v březnu přinesou Flame in the Flood a český fotbal

Předplatitelé xboxové služby Games with Gold dostanou v březnu spíše zajímavé než výjimečně kvalitní hry. Nezávislá The Flame in the Flood od autorů Bioshocku v recenzích příliš nezaujala, Sacred 2 je starý jako metuzalém, SpongeBob’s Truth or Square míří spíše na děti a Street Power Soccer je zajímavý snad jen tím, že vznikl u nás.