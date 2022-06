Vyzkoušejte demo Fire Emblem Warriors: Three Hopes na Switch

Majitelé konzole Switch si mohou vyzkoušet demo z připravované akce Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Je to klasická hra ve stylu série Warriors, v níž se na bojišti utkáte se stovkami nepřátel, které drtíte mocnými údery. Herně vychází z Fire Emblem Warriors, zatímco příběhově čerpá ze světa Fire Emblem: Three Houses. K vyzkoušení jsou první tři kapitoly. Hra vychází 24. června na Switch.