Final Fantasy VII slaví 25. narozeniny, čekáme oznámení dalšího remaku

Je to neuvěřitelné, ale jedna z nejlepších počítačových her vůbec a vrchol žánru JRPG dnes slaví čtvrtstoletí své existence. Od oslavy, která se bude vysílat od dnešní půlnoci, se očekává, že bude oznámeno datum vydání druhé části jejího neméně fantastického remaku (viz naše recenze).