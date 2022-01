Meditativní FAR bude od prvního dne k mání v Game Passu

Volné pokračování originální hry FAR: Lone Sails (na Steamu 93 % kladných recenzí) nese podtitul Changing Tides a nebudeme na něj už muset čekat dlouho. Ještě lepší zprávou než to, že bude k dispozici již 1. března, je to, že předplatitelé služby Game Pass jej budou mít hned od prvního dne k dispozici zdarma. Stejně jako v prvním díle půjde o námořní road trip survival, což znamená, že se budete muset bojovat o přežití posádky lodi plující nekonečným oceánem.