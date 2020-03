Famitsu hodnotí Animal Crossing: New Horizons známkou 38 ze 40

Očekávaný hit Animal Crossing: New Horizons, v němž budeme na opuštěném ostrově budovat vlastní komunitu, se dočkal prvního hodnocení. Japonský magazín Famitsu udělil vysokou známku 38 ze 40 (via Switchsoku).

Pro připomenutí, nezvyklá stupnice je složena z hodnocení čtyř recenzentů, kdy každý hodnotí na škále od jedné do deseti. Výsledné skóre se poté sečte. V případě Animal Crossing: New Horizons udělili dva recenzenti devítku a dva desítku. Pro zajímavost, minulý díl New Leaf na 3DS obdržel od Famitsu známku 39 ze 40.