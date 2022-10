Fallout 3 bude příští týden zdarma na Epic Storu v GOTY edici

Epic Store bude od 20. do 27. října rozdávat PC verzi postapokalyptického RPG Fallout 3 (dobová recenze), a to rovnou v GOTY edici. To znamená, že součástí bude pět DLC, které vyšly po vydání, konkrétně: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout a Mothership Zeta. Nejvýraznější a nejlépe hodnocené bylo Broken Steel.