eShop na Switchi nově ukazuje, jak dlouho bude hra ve slevě

Pokud v eShopu na Switchi navštívíte kategorii věnovanou hrám ve slevě, nově u každého titulu uvidíte, za jak dlouho akce skončí. Další novinka (prozatím v Japonsku a USA) se týká možnosti zrušit předobjednávku hry. Dosud to fungovalo tak, že při předobjednání hry se peníze z vašeho účtu strhnou okamžitě. Po novém to bude až sedm dní před vydáním a do té doby půjde předobjednávku zrušit.