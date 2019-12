Další hrou zdarma na Epic Storu je TowerFall Ascension

Epic oznámil, že po zbytek roku bude každý den svým zákazníkům dávat jednu hru zadarmo (viz náš včerejší článek). Dnes je to kompetitivní pixelartová plošinovka TowerFall Ascension, ideální zábava až pro čtyři hráče najednou. Čas na stažení z tohoto odkazu máte do soboty 21. prosince do pěti hodin odpoledne.