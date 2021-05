Epic Store rozdává hitovou hříčku Among Us

Nezávislý hit Among Us sice vyšel už v roce 2018, stal se ovšem populární až v roce 2020 díky covidové pandemii a streamerům. Jde o multiplayerovou hru, ve které hrstka hráčů v přestrojení sabotuje práci ostatních – je tedy postavena na kooperaci a sociálních vztazích. Stáhnout si ji můžete zdarma tady, poté vám zůstane v knihovně napořád. Máte na to ovšem jen týden, poté bude nahrazena jinou.