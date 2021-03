Epic rozdává akční Creature in the Well, Steam letadýlka Red Wings

Aktuálně rozdávanou hrou v Epic Store je podivný mix žánrů Creature in the Well. Slovy autorů jde o top-down, pinball-inspired, hack-and-slash dungeon crawler, což se ani nebudeme pokoušet přeložit, aktivovat si ji můžete na tomto odkaze. Hru zdarma si tentokrát připravil i Steam, jde o solidní leteckou arkádu z 2. světové války Red Wings: Aces of the Sky, na přidání do knihovny máte ovšem čas jen do soboty.