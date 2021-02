Epic bude příští týden rozdávat post-apo střílečku Rage 2

Postapokalyptická střílečka v otevřeném světě Rage 2 je další hrou, kterou bude Epic zdarma rozdávat. Zařadit do své knihovny si ji budeme moci od 18. do 25. února. Ačkoli hra nepatří do první ligy, přestřelky jako takové špatné nejsou. „Jako doomovka funguje víc než dobře. Pokud ovšem hledáte propracovanou hru v otevřeném světě, zklame vás,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.