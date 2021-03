Endless runner Crash Bandicoot: On the Run! vyjde koncem března

Výborná hopsačka Crash Bandicoot 4: It’s About Time se 12. března dočká nejenom bezplatného next-gen updatu (PS5 a XSX/S), ale vyjde i na Switch. Kromě ní se ovšem dočkáme i mobilního endless runneru Crash Bandicoot: On the Run‪!‬, který se 25. března podívá na iOS a Android. Hra poběží v režimu free 2 play a aktuálně se můžete předregistrovat na App Store i Google Play.