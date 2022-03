Earthworm Jim 2 je nyní součástí Nintendo Switch Online

Kolekce her na konzole NES a SNES, k níž mají přístup předplatitelé služby Nintendo Switch Online, se rozrostla o další tři hry. Za NES to jsou Dig Dug II a Mappy-Land, nicméně jasným vítězem je SNESová záležitost Earthworm Jim 2. To je opravdu příjemné překvapení. Na všechny tři kousky se můžete v akci podívat na videu níže.