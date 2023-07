EA Sports chystají další hru pod licencí UFC

Vypadá to, že bojová série UFC se napevno zakořenila v katalogu EA Sports a tak i letos dostaneme nový díl. Více informací se dozvíme až v září, do té doby můžeme jen spekulovat, jestli už půjde konečně o plnohodnotný „next-gen“, nebo vývojáři budou stále brát ohledy na majitele předchozí generace konzolí. V tom případě by to chtělo ovšem nějakou pořádnou změnu, už minulá čtyřka totiž nenabídla nic, co bychom už předtím neviděli (viz naše recenze).