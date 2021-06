E3 prezentace vydavatelství Devolver Digital proběhne příští týden

Produkce vydavatelství Devolver Digital možná neosloví každého, jejich tiskové konference však již tradičně patří k tomu nejzábavnějšímu, co největší světová výstava her E3 nabízí (viz náš článek). A vypadá to, že ani letos nepřijdeme o pravidelnou dávku černého humoru a explicitní brutality. Jestli se opravdu dočkáme Hotline Miami 3, jak se píše na obrázku níže, nebo jde jen o krutý vtip, se dozvíme již v sobotu 12. června.