E3 2021 poběží příští rok od 15. do 17. června

Akce E3 je svátek všech hráčů, k němuž se váže hromada nových oznámení, trailerů a dalších herních záležitostí. Letos kvůli koronaviru nebude, nahradit ji má částečně online akce serveru IGN nazvaná Summer of Gaming. Zpátky ale k E3 – příští ročník proběhne od 15. do 17. června 2021. Letošní E3 měla přijít s jiným uspořádáním, které zahrnuje sledování influencerů a různých celebrit při hraní her.