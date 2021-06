Za týden se chystá další nálož informací k akci Dying Light 2

Do redakce nám dorazil dopis, který obsahuje jedinou informaci. Ve čtvrtek 1. července ve 21:00 si máme naladit kanál Twitch.com/Techland, na němž bude odvysílána druhá epizoda pořadu Dying 2 Know. Polský Techland představil zombie akci Dying Light 2: Stay Human v plné parádě koncem května, jsme tedy zvědavi, co nám ukáže tentokrát.