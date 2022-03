První příběhové rozšíření Dying Light 2 se neodehrává po konci hry

Ačkoli z očekávané zombie akce Dying Light 2 jsem byl v recenzi trochu rozpačitý, komerčně si hra vede velmi dobře a Techland už před vydáním přislíbil, že bude hru podporovat novým obsahem minimálně pět let. První příběhové DLC se nebude odehrává po konci hry, ale „stranou k hlavním událostem“, prozradil lead game designer Tymon Smektała serveru Game Informer.

„Nechceme se dostat do opakujícího se vzorce, kdy hráči budou tak nějak vědět, co od nás mohou očekávat. S ohledem na to jsem například u prvního příběhového DLC, které jsme slíbili, viděl na internetu spoustu spekulací o tom, co to bude, a mohu s jistotou říct, že... nebyly ani trochu blízko,“ řekl.