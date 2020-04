Digitální obchod GoG.com rozšířila sada akčních her na hrdiny Dungeon Siege Collection, která zahrnuje tituly Dungeon Siege, Dungeon Siege II, Dungeon Siege III a Dungeon Siege III: Treasures of the Sun. K mání je ve slevě 85 procent za 2,99 eura, což je zhruba 80 korun.

Bez DRM lze dále koupit Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut za 2,99 eura a Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition za 6,79 eura.