Nintendo letos utne mobilní RPG Dragalia Lost

Mobilní RPG Dragalia Lost letos skončí. Hra vyšla v roce 2018, na vývoji pod dohledem Nintenda pracovalo studio Cygames. Poslední příběhová kapitola vyjde letos v červenci, později tento rok budou vypnuty servery. Přesné datum bude teprve upřesněno. České hráče to nijak trápit nemusí, protože hra zde nebyla oficiálně dostupná. Je to ovšem další varování, jak končí mobilní hry, a to i od velkých vydavatelů, které z pohledu příjmů nepatří k absolutní špičce. Můžeme tak být rádi, že například tratě z mobilního Mario Kart Tour se objevují v Mario Kart 8 Deluxe.

„Hlavní kampaň hry Dragalia Lost skončí v červenci 2022 druhou částí 26. kapitoly, která je závěrečným a vrcholným přídavkem jejího dlouholetého příběhu. Po skončení hlavní kampaně bude později ukončen i servis samotné hry. Další podrobnosti o harmonogramu ukončení služby budou uvedeny v některém z budoucích oznámení,“ píše se na oficiálních stránkách.