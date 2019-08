Double Fine vydali „punkovou“ akci Knights and Bikes

Vydavatelství Double Fine Tima Shafera se proslavilo originálními nezávislými hrami s unikátní estetikou a jejich novinka Knights and Bikes z tohoto mustru nijak neuhýbá. Jde o návrat do osmdesátých let, kdy v roli dvou děvčat (kooperace je podporována) prozkoumáváte na kolech tajemný ostrov. Hlavním tahákem je skvělá, ručně kreslená grafika a punkový soundtrack, viz parádní trailer.