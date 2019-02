Do obchodů bylo posláno 23 milionů Red Dead Redemption 2

Že je kovbojka Red Dead Redemption 2 prodejní hit, se není těžké domýšlet. Bodovala u hráčů, herní kritiky a posbírala řadu cen, například prestižní čtenářské ocenění Hra roku 2018 na Bonuswebu. A nějaká konkrétní čísla?

Vydavatel Take-Two ve své finanční zprávě uvedl, že od vydání v říjnu poslal do obchodů (shiped) 23 milionů kusů hry. Neznamená to, že se prodalo 23 milionů kopií, ale číslo bude zřejmě blízko. Ostatně byla to nejprodávanější hra roku 2018 ve Spojených státech, takže lze předpokládat, že je o ni zájem i nadále.