Do Mortal Kombatu míří komiksový Spawn

Další postavou, která rozšíří řady bojovníků z mlátičky Mortal Kombat bude Spawn. Fanoušci tohoto komiksového antihrdiny se navíc mohou těšit i na speciální sběratelskou figurku a v roce 2022 i filmovou adaptaci s Jamiem Foxxem v hlavní roli.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!



FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk