Do akce For Honor zavítal Princ z Persie

V akci For Honor běží časově omezený event nazvaný Blades of Persia, s nímž se ve hře objevil legendární Princ z Persie. Hráči se s ním utkají do 2. dubna v novém režimu Dagger of Time, samozřejmostí je i nová výbava. Po prvním týdnu se režim změní a hráči se utkají s temnou verzí prince. A kdy k nám zavítá v regulérní vlastní hře?