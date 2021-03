Dnes se slaví Mar10 Day, tedy den Maria

Na 10. března každoročně připadá oslava ikonického Maria od Nintenda. Proč právě tento den? Je to jednoduché, březen se anglicky píše March. A když napíšete Mar10, vypadá to jako Mario. Nic jiného v tom nehledejte. Oficiálně se slaví od roku 2016, ačkoliv původně v tom Nintendo prsty nemělo. V rámci oslav si můžete koupit řadu her s kníratým instalatérem ve slevě. Tak Happy Mar10Day!