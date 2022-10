Disney Plus už na PS5 konečně podporuje 4K rozlišení

No konečně, už jsme ani nedoufali. Přestože konzole PlayStation 5 dokáže v rozlišení 4K rozběhat i mnohé herní novinky, z nějakého důvodu v této kvalitě nedokázala přehrát streamované video z Disney Plus. Až do včerejška… Update se vám stáhne automaticky při spuštění aplikace.