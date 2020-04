Disco Elysium vyjde i na Switchi

Jedna z nejlepších her posledních let (viz naše recenze) se po svém fenomenálním úspěchu na PC podívá i na konzole. Po již dříve oznámených portech na Xbox One a PS4 se toto ukecané RPG podívá i na Switch. Vyplývá to alespoň z informací herního podcastu BBC, který zpovídal uměleckého ředitele hry Aleksandera Rostova.

VIDEO: DISCO ELYSIUM - Launch Trailer (Official) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu