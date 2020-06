Disco Elysium vychází na Epic Store

Famózní RPG Disco Elysium (naše recenze) jde nově pořídit i v obchodě Epic Store. Jeho autoři tak pokračují v plánu rozšířit povědomí o svém nenápadném drahokamu na co nejvíce platformách. Poté, co radikálně snížili hardwarové nároky (viz náš článek) a oznámili konzolové porty, hra přichází i do největšího konkurenta Steamu.