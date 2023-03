Díky Across the Valley budete moct dojit krávy ve virtuální realitě

PS VR2 je venku jen pár dnů, ale na nedostatek obsahu si nemůžeme stěžovat. A nejspíše nebudeme moci ani v blízké budoucnosti, chystá se na nás totiž spousta zajímavých her. Jednou z nich je farmářská simulace Across the Valley, ve které se budete starat o virtuální farmu. Stříhat ovce, dojit krávy, vybírat vajíčka z podestýlky, to vše bez špíny a zápachu.