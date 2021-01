Diablovku Path of Exile hrál rekordní počet hráčů

Free 2 play diablovka Path of Exile si podle stránky SteamDB připsala rekord v počtu zároveň hrajících hráčů. Stalo se tak v pátek 15. ledna, kdy se číslo vyšplhalo na 157 103. Samozřejmě to není jen tak, ve stejný den vyšla na PC expanze Echoes of the Atlas, která přidává nový příběh, mapy a herní mechanismy.