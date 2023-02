Sledujte úvodní in-game animaci z Diabla 4. Beta poběží v březnu

Server IGN zveřejnil úvodní in-game filmeček z Diabla 4, který uvidí každý, kdo vyzkouší plánovanou betu. Popravdě řečeno, na první dobrou to žádná sláva není, ale kdo ví. Co se bety týče, nejprve si zahrají ti, kteří si hru předobjednají, a to od 17. do 19. března. Následovat bude otevřená beta, která poběží od 24. do 26. března.

Ochutnat půjde prolog a první akt, a to až do úrovně 25. Každopádně i po dosažení tohoto levelu bude možné kosit démony dál. Zahrajeme si nejenom na PC, ale i playstationech a xboxech. Plná verze dorazí 6. června.