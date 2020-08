Prodeje remaku Destroy All Humans! předčily očekávání

Návrat akce Destroy All Humans! v podobě letošního remaku se povedl. Ačkoliv neznáme konkrétní čísla, podle vedení společnosti Embracer Group, což je mateřská společnost vydavatele hry THQ Nordic, předčil remake očekávání, a to ve smyslu úvodních prodejů i přijetí komunity. Vyplývá to ze zveřejněné finanční zprávy. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Destroy all Humans! - remake