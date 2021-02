Destiny 2 láká trailerem na novou sezonu

Již příští týden 9. února vypukne ve světě online střílečky třináctá sezona nazvaná Season Of The Chosen. Ta se bude především soustředit na mód zvaný Battlegrounds, a jak už to bývá zvykem, přinese hrstku nových zbraní, kosmetických předmětů a časově omezených výzev. Potrvá až do 11. května.