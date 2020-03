Demo na Final Fantasy 7 Remake je venku

Měsíc a pár dnů před vydáním plné verze si můžete zahrát demo Final Fantasy 7 Remake. Hra vyjde v rámci časové exkluzivity nejprve na PlayStation 4, takže pro zkušební verzi zamiřte to PS Storu. Demo zahrnuje část z úvodu v oblasti Mako Reactor 1, dosažený postup nepůjde přenést do plné verze.

We've just released the free #FinalFantasy VII Remake demo on PlayStation Store.



What are you waiting for? Download it now and experience the beginning of the story for yourself! #FF7R



