Deadly Premonition 2 zná datum vydání

Je to poněkud překvapivé, ale jedna z nejujetějších her moderní historie se dočká pokračování. Sweryho Deadly Premonition 2 evidentně nijak nesleví z obrovských nároků na hráčskou trpělivost, té hrstce vyvolených ale nejspíše opět nabídne další nezapomenutelný zážitek. A to už 10. července, kdy hra vychází exkluzivně na konzoli Nintendo Switch.