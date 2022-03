Bývalý šéf Massive Entertainment už se do Ubisoftu nevrátí

David Polfeldt, bývalý šéf studia Massive Entertainment, které spadá pod Ubisoft, loni odstoupil ze své pozice. Vzal si šestiměsíční volno, po kterém se mělo do Ubisoftu vrátit v jiné roli. To se ovšem nestane, protože začátkem roku podal výpověď. Ve studiu pracoval 17 let, z toho 12 na pozici ředitele. Polfeldt naznačil, že se studio rozrostlo natolik, že se necítí být tou správnou osobou pro vedení. „Myslím, že moje filozofie a mé schopnosti fungují dobře pro určitý druh skupiny určité velikosti,“ řekl (via VGC).

Massive Entertainment stojí za sérií The Division. Aktuálně pracují na Avatar: Frontiers of Pandora a dosud neoznámené hře ze světa Star Wars.