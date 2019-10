Darksiders Genesis vyjdou 5. prosince, na konzolích později

Další hrou ze série Darksiders nebude regulérní čtvrtý díl, ale odlehčená odbočka Genesis. Půjde o kooperativní akci ve stylu Lara Croft and the Guardian of Light, ve které si to s démony vyříkáte z pohledu shora (viz náš článek). Hra vyjde na PC již 5. prosince, konzoloví hráči si musí počkat na 14. února 2020.