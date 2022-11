Podívejte se, kdo všechno umře v posledním díle série Dark Pictures

Hororová série The Dark Pictures již brzy vyvrcholí čtvrtým dílem nazvaným The Devil in Me a vypadá to, že to bude vskutku opulentní zakončení. Vývojáři se tentokrát inspirovali slavnou sérií Saw a hrstku hlavních hrdinů nahnali do strašidelného domu spravovaného podivínským majitelem. Jak už je dobrým zvykem, každý z hrdinů může zemřít a to často velmi brutálním způsobem.