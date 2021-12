Dalších pět her ze Sega Mega Drivu je v předplatném na Switchi

Předražený Expansion Pack, který u předplatného Switch Online zpřístupní hry na Nintendo 64 a Segu Mega Drive, je zase o fous zajímavější. Po nedávném přidání Paper Maria z roku 2001 na Nintendo 64 se totiž kolekce rozrostla rovnou o pět her na Segu Mega Drive. Jsou to následující kousky: Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermillion a Thunder Force II. Na všechny se můžete v akci podívat na videu níže.